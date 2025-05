Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, em show de Lady Gaga, anunciam novo filme

Ingrid e Mônica falaram sobre a novidade enquanto aguardavam o início do show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana, neste sábado, 3. Animadas com o evento, as duas comentaram quais músicas estavam aguardando para ouvir, como "Alejandro" e elogiaram a atuação de Lady Gaga, que também é atriz.

A ideia surgiu após uma série de vídeos das duas enfrentando situações inusitadas em países como Espanha e Reino Unido viralizarem nas redes, acumulando milhões de visualizações. Os registros mostravam momentos espontâneos, desde perrengues com transporte e hospedagem até encontros divertidos com locais e outros turistas.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As atrizes Ingrid Guimarães e Mônica Martelli anunciaram durante show de Lady Gaga neste sábado, 3, que darão início, dentro de aproximadamente um mês, às gravações de seu novo filme. O longa será inspirado nas aventuras internacionais que compartilharam com o público nas redes sociais, baseada em situações reais vividas pelas amigas durante viagens ao exterior, tem estreia prevista para dezembro deste ano.

