Fãs apostam em figurinos excêntricos na pista do show de Lady Gaga

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com que roupa eu vou? Certamente essa foi a pergunta que muitos fãs de Lady Gaga se fizeram ao longo deste sábado (3). O look preto total ganhou em disparado, mas alguns foram ousados e criativos no figurino. Tudo para homenagear a Mother Monster no tão aguardado show, depois de uma espera de 13 anos. A última vez que Lady Gaga esteve no Brasil foi em 2012.

Sabrina Sato escolheu um vestido vermelho com direito a chapéu e luvas pretas. "Eu queria vir com uma roupa bacana para homenagear essa mulher incrível. Lady não é só um ícone fashion ou uma diva pop. Ela é transgressora, sinônimo de liberdade. Sou muito fã".

Majur improvisou uma roupa que tinha até uma balaclava. "Quis me deixar meio enigmática. Só com os olhos de fora Também apostei no brilho. Gaga é isso: glamour e poder".

De jaqueta de couro e camisa com foto de Lady Gaga, Rodrigo Simas tirou fotos com fãs e elogiou o profissionalismo da cantora. Já Juliette, que também optou por um figurino mais básico, usando saia vermelha e preta de cintura alta e blusa branca, diz gostar da personalidade forte da cantora.

Fã da cantora, Juliana investiu no look. Ela mandou fazer uma replica do vestido que a cantora usou no Met Gala 2019. "Tenho outros. Ela é minha inspiração em tudo".