USF Megumo Kado suspende atendimentos por dois dias em Manaus

Por Portal Do Holanda

01/09/2025 9h51 — em
Amazonas


Unidade será reformada - Foto: Reprodução

Manaus/AM - A Secretara Municipal de Saúde (Semsa) informa que os atendimentos da Unidade de Saúde da Família (USF) Megumo Kado, no bairro Educandos, estarão suspensos nesta segunda (1) e terça-feira (2), devido à preparação para a reinauguração da unidade, que deve ocorrer no próximo dia 3.

Durante este período serão transferidos os móveis e equipamentos para a nova estrutura da USF, que voltará a atender na rua Inocêncio de Araújo, nº 51, também no bairro Educandos.

A medida tem como objetivo garantir a retomada dos atendimentos com melhores condições físicas e operacionais, reforçando o compromisso da rede municipal de saúde com a atenção primária à população da região.

