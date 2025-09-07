Unidades Móveis de Saúde da Mulher: confira os pontos de atendimento desta semana
07/09/2025 12h39 — em
Amazonas
Manaus/AM - As Unidades Móveis de Saúde da Mulher terão novos endereços nesta semana em Manaus. A estrutura da Prefeitura, coordenada pela Semsa, oferece serviços como consultas médicas e de enfermagem, exames preventivos, testagem rápida de ISTs, ultrassonografia, planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.
Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher
Zona Norte
Rua 44-C, 70, Cidade Nova, Novo Aleixo (Igreja Católica Nossa Senhora Imaculada Conceição)
25/8 a 12/9
Zona Oeste
Lagoa da Compensa - avenida Padre Agostinho Caballero Martin, s/nº, Compensa
25/8 a 12/9
Zona Leste
Rua Cordeiro, 111, São José Operário
1º a 12/9
Zona Sul
Educandário Gustavo Capanema – Rua Desembargador Felismino Soares, 215, Colônia Oliveira Machado (Cmei Gustavo Capanema)
25/8 a 12/9
Zona rural
BR-174, quilômetro 2, comunidade Novo Paraíso, ramal do Gurgel, lote 46
1º a 12/9
