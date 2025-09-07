Unidades Móveis de Saúde da Mulher: confira os pontos de atendimento desta semana





Manaus/AM - As Unidades Móveis de Saúde da Mulher terão novos endereços nesta semana em Manaus. A estrutura da Prefeitura, coordenada pela Semsa, oferece serviços como consultas médicas e de enfermagem, exames preventivos, testagem rápida de ISTs, ultrassonografia, planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.

Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

Zona Norte

Rua 44-C, 70, Cidade Nova, Novo Aleixo (Igreja Católica Nossa Senhora Imaculada Conceição)

25/8 a 12/9

Zona Oeste

Lagoa da Compensa - avenida Padre Agostinho Caballero Martin, s/nº, Compensa

25/8 a 12/9

Zona Leste

Rua Cordeiro, 111, São José Operário

1º a 12/9

Zona Sul

Educandário Gustavo Capanema – Rua Desembargador Felismino Soares, 215, Colônia Oliveira Machado (Cmei Gustavo Capanema)

25/8 a 12/9

Zona rural

BR-174, quilômetro 2, comunidade Novo Paraíso, ramal do Gurgel, lote 46

1º a 12/9