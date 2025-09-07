   Compartilhe este texto

Unidades Móveis de Saúde da Mulher: confira os pontos de atendimento desta semana

Por Portal Do Holanda

07/09/2025 12h39 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - As Unidades Móveis de Saúde da Mulher terão novos endereços nesta semana em Manaus. A estrutura da Prefeitura, coordenada pela Semsa, oferece serviços como consultas médicas e de enfermagem, exames preventivos, testagem rápida de ISTs, ultrassonografia, planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.  

Confira os locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

Zona Norte
Rua 44-C, 70, Cidade Nova, Novo Aleixo (Igreja Católica Nossa Senhora Imaculada Conceição)
25/8 a 12/9

Zona Oeste
Lagoa da Compensa - avenida Padre Agostinho Caballero Martin, s/nº, Compensa
25/8 a 12/9

Zona Leste
Rua Cordeiro, 111, São José Operário
1º a 12/9

Zona Sul
Educandário Gustavo Capanema – Rua Desembargador Felismino Soares, 215, Colônia Oliveira Machado (Cmei Gustavo Capanema)
25/8 a 12/9

Zona rural
BR-174, quilômetro 2, comunidade Novo Paraíso, ramal do Gurgel, lote 46
1º a 12/9

Bastidores da Política - Defensoria acorda e mostra estragos feitos pela PF e Ibama ao meio ambiente Bastidores da Política
Defensoria acorda e mostra estragos feitos pela PF e Ibama ao meio ambiente

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


07/09/2025

Ivete Sangalo, Pablo e Calcinha Preta agitam segundo dia do Sou Manaus; vídeos

Foto: Márcio Melo/ Semcom

06/09/2025

Artistas locais brilham no palco Mangueirão na segunda noite do Sou Manaus

06/09/2025

Simone se desculpa após críticas por exibir bandeira do Pará em show no feriado do Amazonas

Foto: Arquivo/Agência Brasil

06/09/2025

Lula virá a Manaus com agenda focada em segurança pública e inclusão digital na Amazônia

06/09/2025

Segundo dia de Sou Manaus tem samba, bloco e multidão

Coleta - Foto: Divulgação

06/09/2025

Festival Sou Manaus coleta mais de 1 tonelada de recicláveis no primeiro dia

O evento celebra a cultura local e reúne artistas regionais e nacionais em diferentes palcos espalhados pelo espaço. - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

06/09/2025

Confira os horários dos shows nacionais do Festival Sou Manaus neste sábado

Foto: Divulgação

06/09/2025

Defensoria pede suspensão de explosões contra garimpo no Rio Madeira

06/09/2025

Motociclista de aplicativo morre após ser atingido por carro na Av. Cosme Ferreira

Foto: Divulgação

06/09/2025

Sesc abre vagas com salários de até R$ 6,3 mil no Amazonas

06/09/2025

Acidente no Viaduto Rei Pelé deixa três pessoas presas às ferragens; vídeo

Foto: Divulgação

06/09/2025

Prefeitura de Manaus lança Cartão PassaFácil Social para beneficiar famílias de baixa renda

Foto: Agência Brasil

06/09/2025

Seguro-Defeso: Governo Federal anuncia novas regras para evitar fraudes

Foto: SECRETARIA DE CULTURA DO AMAZONAS/DIVULGAÇÃO

06/09/2025

Justiça nega indenização a passageira por perda da abertura do Festival de Parintins; entenda

Foto: Divulgação/Amazonas Energia

06/09/2025

"Não cabe ao consumidor provar fraude", diz Justiça ao anular cobrança da Amazonas Energia

Joelma, Bruno da dupla Bruno e Marrone e Simone - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

06/09/2025

Bruno & Marrone, Simone e Joelma marcam a 1ª noite do Sou Manaus 2025

Foto: Reprodução/Redes Socias

06/09/2025

"Perdi tudo", diz dono de lancha de passeio que pegou fogo no Amazonas

Djidja Cardoso ao lado da mãe e do irmão / Foto: Reprodução/Instagram

05/09/2025

TJAM vai analisar pedido de nulidade em sentença de mãe e irmão de Djidja Cardoso

Foto: Caio Guarlotte/ Portal do Holanda

05/09/2025

Motorista foge após carro capotar em acidente na Ponta Negra; vítima fica ferida

05/09/2025

No dia da Elevação do Amazonas, bandeira do Pará é exibida em show de Simone em Manaus

Foto: Semcom

05/09/2025

Casarão da Inovação recebe milhares de pessoas no 1º dia do ‘#SouGamerGeek’

Trecho de clipe Punto G de Karol G / Foto: Reprodução de vídeo

05/09/2025

Professor é demitido por fazer atividade com música de Karol G em Manaus

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

05/09/2025

Primeiro dia do Sou Manaus Passo a Paço tem público lotado

Foto: Caio Guarlotte/ Portal do Holanda

05/09/2025

Motociclista foge da PM, entra na contramão e bate em viatura da PC em Manaus

Acidente ocorreu no sentido Centro-bairro da via.Foto: Divulgação/ Felipe Barbosa Oliveira

05/09/2025

Homem é atropelado ao atravessar Avenida Constantino Nery

Foto: Divulgação

05/09/2025

Confira lista de vacinadores aprovados para campanha antirrábica em Manaus

Foto: Divulgação

05/09/2025

Operação aplica R$ 1,39 milhão em multas por crimes ambientais no Amazonas

Carro ficou capotado na via. Foto: Caio Guarlotte/ Portal do Holanda

05/09/2025

Motorista de app capota carro com quatro passageiros em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!