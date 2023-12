UEA oferta 40 vagas para especialização em Desenvolvimento Web Full Stack

Manaus/AM - Qualificar profissionais para atuarem como profissional Web Full Stack em equipes de desenvolvimento web multiplataformas. Esse é o objetivo da especialização em Desenvolvimento Web Full Stack oferecido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 29 de dezembro (horário oficial de Manaus). No total, são ofertadas 40 vagas para o público. A especialização terá a duração de 18 meses e acontecerá de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h20, na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), localizada na avenida Darcy Vargas, 1.200, Parque Dez.

Poderão inscrever-se no processo, profissionais graduados nas áreas de Informática, Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia de Software e Processamento de Dados e curso de graduação correlatos que atuam nas áreas da computação comercial ou de serviços. Somente serão considerados os diplomas e certificados conferidos na forma da legislação vigente, devidamente reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).

Como participar?

A inscrição do candidato interessado deverá ser realizada, exclusivamente, via e-mail para o endereço eletrônico [email protected]. No momento da inscrição, o candidato deverá enviar via e-mail com o Formulário de Inscrição preenchido (Anexo I do Edital), e os documentos obrigatórios e comprobatórios: cópia da carteira de identidade e CPF ou CNH (em formato PDF legível); cópia do Diploma de nível superior (em formato PDF legível); cópia do histórico escolar (em formato PDF legível); curriculum Lattes ou Curriculum Vitae, devidamente atualizado e documentado (em formato PDF legível); comprovante do pagamento da inscrição do candidato por meio de depósito bancário identificado, transferência bancária ou via PIX (em formato PDF legível).

Para os candidatos PCDs, exige-se, ainda, a apresentação do laudo previsto no item 4.4 do edital.

Após o envio do e-mail de inscrição, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos ou alterações das informações prestadas no formulário de inscrição, seja qual for o motivo alegado, nem mesmo via recurso. Será aceito apenas um e-mail de inscrição por candidato, caso o candidato envie mais de um e-mail de inscrição, apenas o primeiro e-mail de inscrição recebido será considerado.

Os interessados podem acessar mais detalhes sobre o edital no site da UEA. https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=9363