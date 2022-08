UEA aumenta número de vagas para SIS e Vestibular 2022

Manaus/AM - Mais 175 vagas foram disponibilizadas para o Vestibular 2022, acesso 2023, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas, totalizando agora 3.735 vagas para os certames. Os municípios atendidos com as novas vagas são: Eirunepé (Tecnologia de Alimentos), Novo Aripuanã (Licenciatura em Ciências Biológicas) e Santo Antônio do Içá (Tecnologia em Gestão Ambiental).

Do total de vagas do certame, 2.241 vagas são ofertadas para o Vestibular, sendo 1.146 para a capital e 1.095 para o interior. Já para o SIS, foram disponibilizadas 1.494 vagas, sendo 764 para a capital e 730 para o interior. Além disso, a UEA oferta 749 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e 246 para indígenas. As vagas estão divididas entre 90 cursos, sendo 50 destinados à capital e 40 ao interior.

As provas acontecerão nos dias 6 de novembro de 2022 (conhecimentos gerais) e 7 de novembro de 2022 (conhecimentos específicos e redação) para os candidatos do Vestibular. E dia 8 de novembro de 2022 para os candidatos do SIS – Acompanhamento I, II e III. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus).

Inscrição

O período de inscrição inicia no dia 22 de agosto de 2022 e vai até dia 22 de setembro de 2022, finalizando às 17h (horário de Manaus). Para os candidatos que forem solicitar a isenção da taxa de pagamento da inscrição, o período é de 22 a 26 de agosto de 2022, também até 17h (horário de Manaus).

O boleto pode ser pago até o dia 23 de setembro de 2022, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, ou seja, até a data limite de 22 de setembro.

Novidade

Os candidatos PcDs que comprovem a deficiência, por meio de laudo médico, terão direito à isenção da taxa de pagamento da inscrição. É necessário que os candidatos oficializem o pedido de isenção e apresentem a documentação solicitada nos editais.

