TÃ©cnico de energia fica pendurado ao levar choque em poste no Amazonas

Uma descarga elétrica deixou um funcionário da Amazonas Energia desmaiado enquanto fazia ligações no bairro da União, no município de Parintins, interior do Amazonas. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (18).

Segundo informações, um suporte da luminária se soltou e atingiu a barriga do trabalhador, que ficou de cabeça para baixo, desacordado, e saiu do local com ajuda de um outro funcionário da empresa.

O funcionário foi socorrido e está em observação no Hospital Padre Colombo com quadro de saúde estável.