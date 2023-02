STJ nega transferência de suspeitos de matar Dom e Bruno para presído em Manaus

Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado", está preso em Catanduvas, no Paraná, enquanto Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como "Dos santos", e Jefferson da Silva Lima, o "Pelado da Dinha", estão em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

A decisão é do ministro Ribeiro Dantas, no entanto, não é definitiva, mas não há prazo para a conclusão do pedido.

Manaus/AM - A transferência dos três suspeitos de envolvimento nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips de penitenciárias federais para um presídio em Manaus foi negada, nesta terça-feira (14), pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

