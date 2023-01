Caso Dom e Bruno: Justiça adia audiências de investigados pelas mortes no Amazonas

Manaus/AM - A Justiça Federal do Amazonas adiou as audiências do processo que investiga os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, assassinados no Vale do Javari, em Atalaia do Norte. As audiências estavam marcadas para os dias 23, 24 e 25 de janeiro.

Nos processos, Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado", Oseney da Costa de Oliveira, o "Dos Santos", e Jefferson da Silva Lima, o "Pelado da Dinha", são investigados pelas mortes de Dom e Bruno.

Segundo o juiz Fabiano Verli, da Vara de Tabatinga, o cancelamento ocorreu devido à falta de comunicação entre a Justiça. A previsão é que as audiências ocorram em março, mas ainda não está definido.

"Sou testemunha do esforço dos nossos servidores e dos demais agentes públicos para tornar possíveis as audiências nesta área isolada do País, mas não contávamos com a rigidez do sistema penal federal. É o primeiro fato envolvendo questões assim nesta Vara, ao que me consta. Fomos pegos de surpresa pela impossibilidade de se disponibilizarem salas para que os presos acompanhassem as audiências a tempo e modo", disse o juiz.