Justiça mantém prisão de suspeitos pelas mortes de Dom e Bruno

Manaus/AM - A justiça manteve a prisão de Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, Oseney da Costa de Oliveira, "Dos Santos” e Jefferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha, suspeitos de envolvimento nos assassinatos e pela ocultação de cadáver do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips tiveram a prisão mantida. O crime ocorreu em junho de 2022, no Vale do Javari, no interior do Amazonas.

Na decisão, o magistrado alegou que "não há qualquer possibilidade de o duplo homicídio ter acontecido por questões alheias ao reconhecido envolvimento das vítimas em temas de proteção a terras indígenas".

A audiência de instrução e julgamento dos investigados está marcada para os dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2023.