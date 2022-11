Caso Dom e Bruno: Amarildo vai para presídio federal após suspeita de 'queima de arquivo'

Manaus/AM - Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado", suspeito de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, no Vale do Javari, no Amazonas, será transferido para um presídio federal, segundo a determinação da Justiça Federal no Amazonas. Na decisão, o juiz Fabiano Verli citou que há um "receio de queima de arquivo".

"O crime é da competência do setor federal e presídios federais existem para isso. Por outro lado, havendo o justo receio de queima de arquivo (um receito justo, repito), também não vejo qualquer inconveniência relevante na transferência para uma instituição federal", disse o juiz, da Vara de Tabatinga.

Amarildo e os outros dois envolvidos, Oseney da Costa de Oliveira, o "Dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, o "Pelado da Dinha", estão em um presídio de Manaus.

A defesa de Amarildo também argumentou sobre um possível cerceamento dos direitos do suspeito por parte da Polícia Federal, como o de depor na presença dos advogados. "Atente a PF para a necessidade de não interrogar qualquer preso em ocasiões e em frequência que, possam, no conjunto, representar ferimento a direito humano, sempre se resguardando o direito à presença de advogado seu se ele o requisitar. Que se gravem esses momentos, inclusive o pedido ou a dispensa de presença de advogado", diz a decisão do juiz.