Copa do mundo: Ufam define horários de expediente em dias de jogo do Brasil

Manaus/AM - De acordo com a Portaria GR Nº 2113, de 11 de novembro de 2022, no dia 24/11, o expediente será encerrado às 13h. No dia 28/11, não haverá expediente normal e regular e, no dia 02/12, o expediente será encerrado às 13h. Os serviços essenciais deverão ser preservados.

Em portaria publicada nesta sexta-feira (11), no Diário Oficial da União, o Ministério da Economia define as regras para o expediente de servidores federais em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022, que começa no próximo dia 20 de novembro.

De acordo com a Portaria, nos dias em que os jogos se realizarem às 12h, não haverá expediente. Nos dias em que os jogos se realizarem às 13h, o expediente se encerrará às 11h e nos dias em que os jogos se realizarem às 16h, o expediente encerra às 14h. Confira a Portaria, na íntegra em Portaria Nº 9.763, de 9 de novembro de 2022.

A portaria também estabelece que as horas não trabalhadas devem ser compensadas do dia 1º de dezembro de 2022 até dia 31 de maio de 2023. As normas, facultativas, são válidas para todos os servidores e empregados públicos, incluindo contratados temporários e estagiários.

Brasil na Copa 2022

A primeira partida da Seleção Brasileira na Copa de 2022 será no próximo dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 15h. No dia 28/11, às 12h, o Brasil enfrenta a Suíça e, no dia 2/12, a Seleção tem como adversário Camarões, a partir das 15h.