Investigado por assassinatos de Dom e Bruno, 'Colômbia' tem prisão decretada no Amazonas

Manaus/AM - Rubens Villar Coelho, "o Colômbia", teve a prisão decretada pela Justiça Federal de Tabatinga nesta sexta-feira (16). O homem é investigado por suspeita de ser mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas.

De acordo com a decisão do juiz Fabiano Verli, há uma certidão do oficial de justiça atestando que no dia 6 de dezembro procurou "Colômbia" para citá-lo e não conseguiu. Ao chegar no endereço do investigado, a dona do imóvel informou que o homem não mora mais no local.

Além disso, não há confirmação sobre o uso de tornozeleira eletrônica. Segundo o juiz, o investigado "não parece estar agindo conforme os ditames da liberdade provisória concedida", e, "por isso é obrigado a revogá-la, sob pena de vulneração da ordem social e descrédito do Poder Judiciário".

Colômbia foi solto no dia 21 de outubro após pagar uma fiança no valor de R$ 15 mil, sob a condição de ser monitorado pelo equipamento. Ele também estava proibido de sair do país e precisou entregar o passaporte para a Polícia Federal.

O suspeito havia sido preso por usar documentos falsos ao se apresentar na delegacia de Tabatinga, onde prestou esclarecimentos sobre sua suposta participação nos homicídios de Dom e Bruno.