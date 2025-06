Sinhazinha do Caprichoso é "encantada" e se transforma em Vitória-Régia no Bumbódromo

A Sinhazinha da Fazenda do Boi Caprichoso, Valentina Cid (item 7), protagonizou um dos momentos mais encantadores da segunda noite do 58º Festival de Parintins. Sua entrada, repleta de magia e simbolismo amazônico, cativou o público no Bumbódromo.

Valentina surgiu de forma surpreendente, como se estivesse sob um encanto, emerindo das mãos de um módulo alegórico em forma de boto. A performance, que já era espetacular, ganhou um toque ainda mais mágico quando a Sinhazinha começou a bailar no chão.

A saia de seu vestido se transformou em uma grandiosa Vitória-Régia, flor icônica da Amazônia. Em uma rápida e impressionante transição, a indumentária se metamorfoseou novamente, revelando um novo vestido adornado com a figura de vários botos pequenos, consolidando a narrativa de encantamento e conexão com as lendas da região.