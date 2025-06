Caprichoso celebra ancestralidade negra e resistência na segunda noite de Festival

Elementos cênicos e musicais remeterão aos quilombos do Amazonas e às tradições herdadas dos ancestrais africanos, destacando a influência fundamental desses povos na formação do próprio boi-bumbá. A performance não apenas celebra essa rica herança cultural, mas também funciona como uma denúncia contundente do silenciamento e da invisibilidade impostos à comunidade negra ao longo da história.

Com uma fusão de poesia, arte e resistência, o Caprichoso deu voz a memórias invisibilizadas. O espetáculo conta com três alegorias imponentes e dois módulos alegóricos, que serviram de cenário para a performance de 300 marujeiros e 1800 brincantes.

A apresentação, que faz parte do tema central do ano "É Tempo de Retomada", é um grito contra o apagamento histórico da presença preta na região.

Manaus/AM – O Boi Caprichoso abriu a segunda noite do 58º Festival de Parintins com um espetáculo carregado de significado. Sob o tema "Kizomba: Retomada pela Tradição", o bumbá azul e branco mergulha fundo na ancestralidade negra amazônica, reafirmando sua identidade como o Boi Negro de Parintins.

