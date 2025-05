Sine Manaus oferta 341 vagas de emprego nesta segunda

Manaus/AM - O Sine Manaus está com 341 oportunidades de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação nesta segunda-feira (19), das 8h às 14h.

Os interessados em participar da pré-seleção para as vagas devem comparecer presencialmente a um dos postos do Sine Manaus: Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul ou Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Confira as vagas

1 vaga - Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José 1, São José 2, Coroado, Japiim, Petrópolis, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Educandos, São Lázaro e ter documentação completa;

Atividades - assistência nas operações diárias das funções e obrigações de rh; divulgação das vagas da entidade; condução de processos de recrutamento e seleção.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Artífice de Manutenção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter habilidade para soldar eletrodo revestido e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar serviços de manutenção, reparos e pequenas obras em diversas áreas, como alvenaria, carpintaria, pintura, hidráulica.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Pintor Predial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - preparar superfícies para pintura, aplicação de tintas e vernizes, execução de acabamentos em diversos tipos de estruturas.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Motorista de Caminhão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar entregas dentro da região; bater carga junto aos ajudantes; conferência dos produtos de acordo com a NF; responsável por acompanhar as descargas junto aos ajudantes; acompanhamento da entrega de mercadorias através de sistema.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Motorista de Carreta

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com transporte de cargas, Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - transportar materiais e produtos para diversos itinerários de acordo com as leis de trânsito e normas de segurança, em um conjunto de veículos, composto por um cavalo mecânico e um ou mais trailers ou carretas; elaborar relatórios de viagem e rota e faz conferência dos materiais para assegurar a correta entrega e coleta; efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo, abastecimentos, pedágios, taxas de cargas e descargas e demais despesas inerentes a operação; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

15 vagas - Operador Multifuncional - vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - realizar trabalhos manuais de montagem de produtos acabados, embalagem, revisão de peças, retrabalhos, movimentação de peças de estamparia, linha de solda e pintura.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Auxiliar Administrativo - vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - apoiar as atividades administrativas de uma empresa, realizando tarefas operacionais e rotineiras.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Auxiliar de Estoque - vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - realizar tarefas operacionais essenciais para o bom funcionamento do setor, como receber, conferir, armazenar e distribuir produtos, além de realizar contagens e registros de estoque.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Operador de Caixa - vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - realizar o atendimento ao cliente, o registro de produtos e a cobrança de pagamentos, abertura e fechamento do caixa, controle de estoque e a emissão de notas fiscais.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

7 vagas - Operador de Caixa

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - residir na Zona Leste ou Oeste e ter documentação completa;

Atividades - abrir e fechar o caixa, registrar vendas, receber e conferir numerários e demais formas de pagamento, realizar sangria, devoluções, estornos e troca de mercadorias, cancelamento e reemissão de cupons e notas fiscais conforme procedimento pré-estabelecido; reabastecer eventualmente a área de venda com as mercadorias devolvidas ou abdicadas pelos clientes.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

7 vagas - Repositor de Mercadorias

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - residir na Zona Leste ou Oeste e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - organizar e abastecer as prateleiras de lojas, supermercados e armazéns, prestar atendimento ao cliente, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas - Auxiliar de Logística

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar serviços de carga e descarga, realizar a conferência das cargas recebidas na doca, armazenagem e separação de produtos e materiais, organizar e manter o estoque da empresa dentro das políticas internas.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Assistente Planejamento

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - auxiliar na elaboração, manutenção e atualização do planejamento estratégico, orçamentos e novos projetos, com o objetivo de melhorar os processos operacionais e estratégicos de uma empresa.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Auxiliar de Estoque

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Promotor de Loja

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade para trabalhar em escala 12x36, residir nas zonas Leste ou Norte e ter documentação completa;

Atividades - organização e exposição dos produtos, atendimento aos clientes, demonstração de produtos, ações promocionais e a manutenção de um bom relacionamento com a equipe da loja.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Frentista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário, residir nas Zonas Leste ou Norte e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - abastecer veículos com combustíveis, operar as bombas, verificar e completar níveis de óleo, água e outros fluidos, calibrar pneus, limpar para-brisas e janelas, e oferecer serviços adicionais, como troca de óleo ou venda de produtos.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Assistente Contábil

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter conhecimento em escrituração fiscal e ter documentação completa;

Atividades - desempenhar tarefas administrativas e financeiras em suporte à contabilidade, como registrar documentos, lançar informações em sistema, conciliar contas e auxiliar na elaboração de relatórios.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio - 8

1 vaga - Montador de Pneus

Escolaridade - ensino médio completo ou cursando;

Experiência - dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - fazer a troca de pneus, rodas e válvulas e montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas - Auxiliar de Limpeza

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - limpar e manter limpo ambientes internos e externos, executando limpeza unida e limpeza seca; limpar e conservar limpo banheiros e outros ambientes de higiene pessoal; executar a coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas, buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, abastecer os ambientes com materiais.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Auxiliar de Limpeza

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - manter a higiene e organização de ambientes, como varrer, esfregar, limpar, desinfetar e remover o lixo.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria - 134

50 vagas - Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas - Auxiliar Operacional Setor Industrial

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Chupinguaia (RO);

Atividades - Pesagem e balança de peças de carne; Transporte de peças de carne para a logística; Lavagem de peças de carne; Auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Mecânico de Manutenção de Caminhão à Diesel

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar manutenção, reparo e revisão de motores, sistemas e componentes de veículos pesados que utilizam motores a diesel; incluindo diagnóstico de falhas, desmontagem, montagem, ajustes e testes e regulagens em motores e sistemas complementares; realizar inspeções, troca de filtros, óleo, fluidos, correias e outros componentes, conforme cronograma de manutenção; corrigir problemas em motores, sistemas de injeção, transmissão, freios, suspensão, eixos, entre outros, substituir componentes desgastados, danificados ou que precisar ser substituídos, para garantir o funcionamento correto do veículo.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Eletricista de Manutenção Industrial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - responsável por instalação, manutenção, manter e reparar sistemas elétricos, estruturar circuitos, fiações, diagnosticar falhas e substituir componentes; realizar montagem de painéis, conexão de cabos, instalação de dispositivos de proteção e a análise e correção de falhas elétricas; realizar manutenção preventivas e corretivas em motores, máquinas e equipamentos; analisar desenhos elétricos, realizar testes de funcionamento e identificar necessidades de troca ou regulagem de componentes elétricos.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas - Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão - SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas - Operador de Empilhadeira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Operador de Empilhadeira, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar o carregamento e descarregamento de mercadorias, organização de estoque, movimentação de cargas dentro de um espaço determinado, além de realizar inspeções de segurança nos equipamentos antes de cada uso.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas - Ajudante de Motorista

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar carga e descarga de mercadorias em estabelecimentos comerciais e no galpão da empresa.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços - 105

25 vagas - Auxiliar de Restaurante

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e documentação completa;

Atividades - auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e documentação completa;

Atividades - auxiliar nos serviços de pré-preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas - Atendente

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 e documentação completa;

Atividades - recepcionar os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; registrar os pedidos e encaminhá-los à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Oficial de Manutenção

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (dispensa militar);

Atividades - realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Cozinheiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades - atuar no preparo de alimentos e organização da cozinha, bem como nos ambientes relacionados como a copa e refeitório, trabalhando seguindo normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, meio ambiente, higiene e saúde.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Impressor Digital Gráfico

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades - planejar serviços de impressão gráfica e ajustar máquinas para impressão; realizar serviços de impressão gráfica, tais como impressão plana e rotativa, impressão digital, flexografia, litografia, tipografia, letterset, calcografia, tampografia, roto gravura e serigrafia (silkscreen); trabalhar seguindo normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, meio ambiente, higiene e saúde.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Jardineiro Roçador

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir nos bairros Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Santa Inês ou proximidades e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - roçar grama e mato, podar árvores e arbustos, limpar jardins e áreas verdes.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas - Vendedor Porta a Porta

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades - realizar a prospecção de novos clientes na porta a porta.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Encarregado de Manutenção de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - supervisionar atividades de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e emergencial de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração; promover melhorias e inovações tecnológicas no processo de manutenção; coordenar a instalação de máquinas e a construção de equipamentos para linha de produção.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Auxiliar de Produção em Padaria

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - preparar e pesar ingredientes para produção de pães, bolos e outros produtos de padaria; operar máquinas e equipamentos utilizados na produção de alimentos: realizar a limpeza e manutenção de equipamentos e utensílios utilizados na produção; manter a área de produção limpa e organizada; realizar outras tarefas relacionadas à produção de alimentos, conforme necessário.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas - Auxiliar de Estoque

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência com Matrin, residir nos bairros Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Santa Inês ou proximidades e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - receber, conferir, armazenar e distribuir produtos, além de realizar contagens e registros de estoque.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Motorista de Caminhão

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, disponibilidade de horário, disponibilidade para viagens interestaduais e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, mantendo-se informado sobre a agenda de entregas, respeitando as leis nacionais de trânsito e promovendo direção defensiva, transporte da equipe de eventos, transporte de equipamentos.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Assistente Administrativo

Escolaridade - ensino médio completo ou superior em Administração;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - realizar a emissão de notas fiscais, controle de contas a pagar e receber, compras, gestão de e-mails, comunicação com clientes, fornecedores e colaboradores; arquivamento, digitalização, organização e controle, sejam físicos ou eletrônicos, atuando em sistemas; elaboração de relatórios e planilhas, relacionadas ao setor e demais atividades inerentes a função.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Mecânico de Caminhão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar a inspeção e reparo de veículos, máquinas e caminhões leves; examinar, solucionar problemas, restaurar e manter máquinas ou veículos e supervisionar as inspeções de manutenção, monitorar o estoque, montar componentes mecânicos e executar reparos.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Auxiliar Administrativo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - atender telefonemas, realizar orçamentos, dar suporte a equipe de campo, emitir ordem de serviços e suporte ao administrativo.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga - Atendente

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios - ter conhecimento em Word, Excel, planilhas e ter documentação completa;

Atividades - atendimentos ao cliente, emissão de O.S, realização de orçamentos.

Disponível até 19/05/2025 ou encerramento da vaga.