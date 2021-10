Sebrae anuncia seleção de bolsistas em Maués com salários de até R$ 6 mil

Manaus/AM - O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) anuncia a abertura das inscrições para o processo seletivo de bolsista de inovação, oferecendo três vagas para o município de Maués, no interior do Estado, para atuar no Projeto Indicação Geográfica relacionado ao guaraná.

Os valores a serem pagos pelas bolsas vão de $ 1.500,00 até R$ 6.000,00, dependendo da graduação do candidato, durante 12 meses, podendo ser estendida até 24 meses.



Podem ser inscrever graduandos, graduados e pós-graduados para as vagas distribuídas para atuação nas áreas de Indicação Geográfica, Educação Empreendedora, Inovação Aberta e Inovação para Moda.

Os interessados deverão se cadastrar, obrigatoriamente, por meio do formulário eletrônico disponível na plataforma Worldlabs (https://www.worldlabs.org/opportunity/bolsas-de-inovacao-para-indicacoes-geograficas/about), até o próximo dia 31 de outubro de 2021 às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília.

O objetivo do programa, de acordo com o edital, é fortalecer as indicações geográficas brasileiras e torná-las inovadoras e mais sustentáveis, por meio de atividades de extensão tecnológica e de uso da propriedade intelectual, desempenhadas por bolsistas de inovação territorial.

O Projeto Indicação Geográfica - Bolsas de Inovação Territorial é uma iniciativa desenvolvida no âmbito da Política de Inovação do Sistema Sebrae, que tem como objeto a promoção da inovação para o desenvolvimento sustentável do país, por meio da utilização do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI).