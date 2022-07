Sebastião Jr solta o verbo e expõe presidente do Garantido: 'recebeu R$ 6 milhões e não pagou ninguém'

Em vídeo, Sabá, como é carinhosamente chamado pelos fãs, rebateu a entrevista de Andrade, onde ele comenta a saída do levantador de toadas e diz que Sabá queria ser o único levantador de toadas do Boi Garantido. Além disso, Andrade chega a dizer que não foi para a apuração porque queria conversar com Sabá.

Manaus/AM - Duas semanas após anunciar a saída do Garantido, o levantador de toadas Sebastião Jr soltou o verbo e criticou o presidente do Boi, Antônio Andrade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.