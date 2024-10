Saúde Presente: consultas e exames serão oferecidos em escola na zona leste de Manaus

Das 8h às 12h e das 14h às 17h, a Carreta da Saúde estará funcionando, com oferta de mamografia e ultrassonografia (abdômen total, abdômen superior, tireoide, mama, próstata via abdominal, aparelho urinário, obstétrica, transvaginal e pélvica).

No local, ficarão instaladas duas carretas e o ônibus da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Serão ofertados exames de imagens, testes de HIV, sífilis, hepatite e consultas médicas. A ação segue depois para a zona norte da cidade.

A ação será realizada no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, na rotatória da Feira do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, com expectativa de atender cerca de 4,5 mil pessoas, de 08 a 18 de outubro.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas dá início, a partir desta terça-feira (08), ao programa Saúde Presente, uma grande ação com a oferta de um extenso pacote de serviços à população, dentre exames – tomografia, mamografia e ultrassonografia – e consultas especializadas. A primeira edição da caravana da saúde será na zona leste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.