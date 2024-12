Saúde e segurança serão reforçados durante o Réveillon em Manaus

Manaus/AM - Foi apresentado nesta sexta-feira (20), o plano de atuação dos órgãos estaduais montado para as festividades de fim de ano na capital e interior, que vai contar com a atuação de servidores da Segurança Pública , além de toda a estrutura da rede de Saúde.

Os titulares dos órgãos orientaram a população quanto a cuidados, principalmente, no trânsito e nas festas e comemorações, durante as festividades, para evitar o aumento no número de acidentes e reforçaram que as equipes de fiscalizações estarão nas ruas.

De acordo com o secretário da SSP-AM, Vinicius Almeida, o planejamento conta com equipes de policiamento e fiscalização destacadas em pontos estratégicos, que vão garantir acompanhamento em tempo real das operações pelos sistemas de videomonitoramento da SSP-AM.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está montando um grande esquema de fiscalização, que já estão atuando nas zonas mais populosas de Manaus com a operação Lei Seca, para prevenir o aumento no número de acidentes de trânsito.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor que for flagrado infringindo a Lei, sofrerá com a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, multa de R$ 2.934,70, e o veículo será retido. Além disso, ele também poderá ser preso, caso o teor alcóolico aferido pelo bafômetro seja superior a 0,3 miligramas por ar alveolar.

Rede de Saúde

Os três Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) adultos e os três Hospitais e Prontos-Socorros da Criança (HPSC), assim como as sete maternidades e os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs); as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova, estarão funcionando normalmente neste fim de ano.