Dia das Mães: cemitérios de Manaus terão programação especial para receber visitantes

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) preparou uma ampla programação para receber os visitantes nos 10 cemitérios públicos de Manaus, neste domingo (11), quando é celebrado o Dia das Mães — a segunda data de maior visitação anual aos campos-santos da cidade, ficando atrás apenas do Dia de Finados.

As ações organizadas abrangem tanto a área urbana quanto a zona rural da cidade, com serviços de limpeza, manutenção, segurança, apoio médico e celebrações religiosas ao longo do dia. O objetivo é proporcionar conforto e acolhimento às famílias que prestarão homenagens a suas mães já falecidas.

Programação

No maior cemitério público da capital, o Nossa Senhora Aparecida, situado na avenida do Turismo, zona Oeste, serão realizadas duas missas católicas, às 8h e às 16h, conduzidas pelo pároco do bairro Alvorada, como já é tradição. A comunidade evangélica também estará presente com grupos de oração, distribuição de panfletos e água mineral.

Os demais cemitérios da área urbana também terão programações religiosas. No São João Batista, as missas serão às 8h e às 9h30, e o local contará com uma atração especial: o músico e gari Clóvis Santos, que apresentará músicas gospel e outros ritmos suaves e apropriados ao clima de saudade e reflexão que marca o Dia das Mães.

No Santa Helena, no bairro São Raimundo, haverá missas às 8h e às 16h. No São Francisco, no bairro Morro da Liberdade, a programação inclui cinco missas ao longo do dia: 6h, 7h, 9h, 11h e 17h. Já no Santo Alberto, na Colônia Antônio Aleixo, haverá uma missa às 9h. No cemitério Piedade, no bairro Novo Israel, a programação conta com culto evangélico às 8h e missa católica às 9h.

A zona rural de Manaus também recebeu atenção especial da prefeitura. Os cemitérios Santa Joana (Puraquequara), São José (Jatuarana), Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição (Lajes) foram contemplados com ações de limpeza, pintura, iluminação e apoio logístico. Os cemitérios contam com equipes fixas, coveiros capacitados e até transporte fluvial para urnas funerárias, promovendo dignidade e respeito nos momentos de dor.

Estrutura

Para garantir o bem-estar da população, a estrutura inclui tendas para abrigo do sol e da chuva, cadeiras para acomodação, banheiros químicos em pontos estratégicos e suporte de emergência com a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que irão organizar o fluxo de trânsito nas proximidades.

A entrada de veículos será restrita. Só será permitida para idosos, gestantes, Pessoas com Deficiência (PcDs) e para os cortejos funerários. Os portões estarão abertos das 6h às 18h. No entanto, quem estiver dentro do cemitério poderá permanecer até a última visita ser concluída. Equipes de servidores da Semulsp estarão de plantão para orientar o público e manter a ordem no local. Garís darão suporte contínuo durante o dia, e à noite, uma nova equipe entra em ação para deixar o espaço limpo e organizado para a segunda-feira.