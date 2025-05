'Rolezinho' termina com duas mulheres feridas no São Jorge; vídeo

As duas mulheres que estavam nas garupas foram arremessadas e uma delas sofreu ferimentos por toda a perna e pé. Ela caiu de cabeça no chão. Após o acidente, as duas foram socorridas e liberadas do hospital.

Manaus/AM - Um 'rolezinho' terminou com duas mulheres feridas, na noite desta quinta-feira (08), no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus.

