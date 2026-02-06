   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Saiba quais ruas serão interditadas para as bandas de Carnaval em Manaus neste final de semana

Por Portal Do Holanda

06/02/2026 18h27 — em
Amazonas


Foto: Portal do Holanda

Manaus/AM - Com o calendário carnavalesco em pleno vapor, a Prefeitura de Manaus inicia neste sábado (7) e domingo (8) uma megaoperação de mobilidade para dar suporte aos tradicionais blocos e bandas de rua. Sob a coordenação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), mais de 250 agentes e fiscais atuarão no monitoramento de vias e na orientação de passageiros do transporte coletivo.

O esquema operacional foi montado para garantir que a festa ocorra sem comprometer a segurança viária, especialmente em áreas de grande fluxo como o Centro Histórico e o bairro Educandos.

Sábado: O Centro Histórico como Epicentro

O sábado será de movimentação intensa no coração de Manaus. A principal intervenção ocorre para a Banda Difusora, que terá bloqueios iniciados já na noite de sexta-feira.

As principais bandas do dia:

Banda Difusora (Centro): Interdição na Av. Eduardo Ribeiro (entre Saldanha Marinho e Monsenhor Coutinho).

Banda da Bica (Centro): Ocorre na Rua 10 de Julho, com bloqueio entre as avenidas Eduardo Ribeiro e Getúlio Vargas, das 16h à 0h.

Banda do 5 Estrelas (Centro): Interdição na Av. Getúlio Vargas (entre 10 de Julho e Ramos Ferreira), também das 16h à 0h.

Bloco do Arrecad (Adrianópolis): A Rua São Luís ficará fechada entre a Rua Maceió e a Av. Mário Ypiranga das 15h à 0h.

Outros eventos: Carnatronic (Porto de Manaus), Bloco Vai Quem Quer (Mercado de Origens) e o Bloco do Ideal (Arena Podium), este último com festa até o amanhecer de domingo.

Domingo: Boulevard e tradição nos bairros

No domingo, o fluxo se desloca para a Avenida Álvaro Maia e para a Zona Sul, exigindo desvios estratégicos no trânsito.

Banda do Boulevard (Av. Álvaro Maia):

O monitoramento começa cedo. A subida do viaduto (próximo à Pemaza) será fechada às 7h. A partir das 12h, o cruzamento com a Rua Joaquim Gonzaga Pinheiro também será bloqueado.

Rotas de fuga: O IMMU recomenda que motoristas utilizem as avenidas Constantino Nery e Ayrão, além das ruas Ferreira Pena e Comendador Clementino para contornar o evento.

Banda da Baixa da Égua (Educandos):

A folia no bairro de Educandos altera o tráfego nas ruas Inocêncio de Araújo, Rio Negro e Amâncio de Miranda. O acesso para moradores será controlado, sendo permitido exclusivamente pela Rua Rio Negro durante o período da festa (das 13h às 23h59).

Transporte Público e Segurança

O IMMU reforça que haverá fiscais de transporte monitorando a demanda de passageiros. Caso necessário, frotas de apoio podem ser acionadas. A orientação para quem vai curtir a folia é priorizar o transporte coletivo ou por aplicativos, evitando a saturação de estacionamentos nas áreas de eventos.

Dica aos Motoristas: Utilize aplicativos de GPS atualizados e siga rigorosamente as instruções dos agentes de trânsito em campo para evitar retenções desnecessárias.

