Programa CHN Social encerra inscrições na próxima sexta-feira no Amazonas

Manaus/AM - O prazo para se inscrever no programa “CNH Social” encerra nesta sexta-feira (31), em todo o estado. Até essa segunda-feira (27), mais de 254 mil pessoas já haviam se inscrito no projeto. As inscrições podem ser realizadas no site www.detrancidadao.am.gov.br. Na página, os inscritos podem optar pela primeira habilitação, adição ou troca de categoria. Lista de aprovados O Detran Amazonas deve divulgar a segunda lista de selecionados no projeto em janeiro de 2022. Dessa vez serão contemplados moradores do interior e também de Manaus.



Antes disso, porém, o Detran-AM vai divulgar uma lista com os faltosos da primeira seleção. Eles terão uma segunda oportunidade para comparecer ao Detran para iniciarem as aulas teóricas. Caso não atendam ao novo chamamento, serão desclassificados do projeto.



