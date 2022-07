Precursor do Jiu-Jítsu no Amazonas, Osvaldo Alves morre aos 83 anos

Manaus/AM - Um dos precursores do Jiu-Jítsu no Amazonas, o mestre Osvaldo Alves morreu aos 83 anos, nesta segunda-feira (18), devido a complicações de um câncer de próstata. A informação foi divulgada pelo presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM), Elvys Damasceno.

"A enciclopédia do jiu-jítsu 'o grande mestre Osvaldo Alves' falece, hoje, aos 83 anos, consequência de um C.A. na próstata. A 'arte suave' perde um dos grandes responsáveis pela evolução do Jiu-Jitsu moderno. O pai do Jiu-Jitsu no Amazonas. O maior treinador dos campeões mundiais dos últimos tempos. Mestre 'Seus ensinamentos serão eternos, sua sabedoria e amor ficará para sempre, seu legado é seu nome serão sempre enaltecidos. Sou seu pupilo seu fã e seu amigo para sempre'.", escreveu Elvys nas redes sociais.

Osvaldo estava internado em um hospital do Rio de Janeiro. Ele era faixa vermelha 9º Dan e ficou conhecido como a 'enciclopédia' da arte suave .