Portal da transparência do Amazonas fica fora do ar após ataque de hacker

Manaus/AM - O Portal da Transparência do governo do Amazonas ficou fora do ar na madrugada desta quarta-feira (31) após sofrer ataque de hackers. Em nota, o governo afirmou que "ocorreu uma 'pichação' (troca da página inicial)" no site e que "não houve comprometimento de nenhum sistema ou dado sensível hospedado no Datacenter da Empresa".

A empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), responsável pelos sites do governo, informou que, optou tirar o site do ar como medida de segurança e para realizar uma análise mais minuciosa do ocorrido. A previsão é que ele seja disponibilizado novamente ao decorrer desta quarta-feira.