Porta-Estandarte do Caprichoso é aclamada por performance única na arena

Aclamadíssimaaaaaa é elaaaa, Marcela Marialva, a melhor Porta Estandarte desse Festival!!



A Torcida canta e vibra com a nossa item azulada maravilhosa!!!



A Porta-Estandarte do Boi Caprichoso, Marcela Marialva (item 5), conhecida carinhosamente como "Furacão Azul", mais uma vez entregou um espetáculo eletrizante na segunda noite do 58º Festival Folclórico de Parintins.

A Porta-Estandarte do Boi Caprichoso, Marcela Marialva (item 5), conhecida carinhosamente como "Furacão Azul", mais uma vez entregou um espetáculo eletrizante na segunda noite do 58º Festival Folclórico de Parintins.

Sua entrada no Bumbódromo foi recebida com uma aclamação efusiva da nação azulada, que a saudou com uma explosão de gritos e aplausos.

Marcela desceu de um dos símbolos mais marcantes do touro negro da América, e, desde o primeiro instante, demonstrou a razão de seu apelido. Com passos difíceis e únicos, a Porta-Estandarte exibiu uma performance que consolidou sua forte conexão com a torcida apaixonada do Caprichoso.