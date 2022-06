‘Pelado’ narra detalhes do assassinato de Bruno e Dom no Amazonas

A Polícia Federal divulgou vídeos da reconstituição do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, com a presença de Amarildo da Costa de Oliveira, o ‘Pelado’, investigado pelo crime ocorrido em Atalaia do Norte.

A reconstituição aconteceu no dia 15 de junho e em depoimento Amarildo afirma que o autor dos tiros que matou a dupla foi feito por Jeferson da Silva Lima, o ‘Pelado da Dinha’, que já se entregou à polícia.

Amarildo acompanhou a PF desde o encontro do trio com as vítimas, o local dos tiros, até o lugar onde os corpos foram ocultados.

Nos vídeos ele narra como tudo teria acontecido. Bruno e Dom descia o rio Itacoaí na lacha e em determinado trecho o indigenista teria iniciado uma discussão com Jeferson. Houve troca de tiros e ‘Pelado da Dinha’ atingiu Bruno na região da lombar.

Amarildo também acusa o homem de ter atirado no jornalista britânico. O investigado pelo crime se contradiz nas versões em vários momentos.

O grupo foi até o local onde os investigados afundaram a lancha de Dom e Bruno. O vídeo da reconstituição mostra ainda o local onde tentaram queimar os corpos do indigenista e jornalista.

No vídeo, Amarildo confirma que eles tentaram queimar as vítimas, mas não conseguiram, no dia seguinte voltaram a cena, esquartejaram e enterraram os membros da dupla.