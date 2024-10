Operadores de turismo europeus são capacitados para promover o destino Amazonas

Manaus/AM - A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), em parceria com o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) e a TAP Air Portugal, promoveu capacitações, entre setembro e outubro, com cerca de mil operadores de turismo do mercado europeu, com o objetivo de apresentar o destino Amazonas aos operadores de Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha, aproveitando a retomada do voo direto Manaus-Lisboa.

A Amazonastur disponibiliza informações detalhadas sobre os atrativos turísticos do estado, incluindo vídeos e apresentações sobre os principais atrativos como o Encontro das Águas, o Arquipélago de Anavilhanas, o turismo de base comunitária e o Teatro Amazonas.

Ao final de cada encontro foi realizado um sorteio de Famtours, que são viagens de familiarização para operadores de turismo, entre os participantes para conhecer o Amazonas e aprimorar suas ofertas para os turistas.

Interesse internacional

Os principais emissores de turistas estrangeiros para o Amazonas refletem o crescente interesse internacional pela região. De acordo com dados da Amazonastur, os Estados Unidos lideram o ranking, representando 24,08% do total de visitantes estrangeiros, seguidos pela Alemanha (9,65%), Colômbia (9,59%), Espanha (6,53%), França (4%) e Inglaterra (3%). Esse fluxo crescente de turistas reforça a importância da capacitação e da promoção internacional do estado.