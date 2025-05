Operação emergencial leva suprimentos a Humaitá após alagamento de rodovia

As balsas estão sendo utilizadas para contornar o trecho interditado da BR-230/AM, no quilômetro 589,5 — conhecido localmente como "km 20" — que está alagado e impossibilitado para o tráfego.

Manaus/AM - O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) começou neste domingo (27) uma operação emergencial para levar veículos de carga até o município de Humaitá, no Amazonas. A primeira balsa partiu da cidade com destino à região da Prainha.

