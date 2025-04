Entenda o significado da rosa branca no funeral do Papa Francisco

Em 2013, no início do seu pontificado, a rosa branca marcou a vigília pela paz na Síria. Pouco antes de morrer, Francisco também recebeu uma rosa branca vinda de Lisieux após sua última internação.

Francisco falou sobre a importância da rosa branca no livro El Jesuita (2010), ainda como arcebispo de Buenos Aires. “Quando tenho um problema peço à santa não para resolvê-lo, mas para tomá-lo em suas mãos e me ajudar a aceitá-lo, e como sinal quase sempre recebo uma rosa branca”, relatou. A flor sempre esteve presente em momentos importantes da sua vida.

"Do lado de fora do seu apartamento privado na Casa Santa Marta, sobre uma pequena mesa de mármore havia sempre uma rosa branca fresca.. Essa flor acompanhou a vida de Jorge Mario Bergoglio.", informou o Vaticano.

O funeral do Papa Francisco emocionou o mundo e entre as cerimônias, um detalhe chamou atenção: a rosa branca colocada sobre seu túmulo. Segundo o Vaticano, o gesto representa a devoção de Francisco a Santa Teresa de Lisieux. "Não se trata de uma escolha artística, mas de uma escolha de continuidade e de devoção", explicou o perfil oficial do Vaticano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.