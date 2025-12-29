Pentágono anuncia contrato de US$8,6 bi com a Boeing para jatos F-15 para Israel





Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 29 Dez (Reuters) - A Boeing recebeu um contrato de US$8,6 bilhões para o Programa F-15 Israel, informou o Pentágono nesta segunda-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Flórida.

"Esse contrato prevê o projeto, a integração, a instrumentação, o teste, a produção e a entrega de 25 novas aeronaves F-15IA para a Força Aérea Israelense, com uma opção para mais 25 aeronaves F-15IA", disse o Pentágono.

O Pentágono disse que o contrato envolveu vendas militares estrangeiras para Israel. Há muito tempo, os EUA são, de longe, o maior fornecedor de armas para seu aliado mais próximo no Oriente Médio.

Manifestantes pró-palestinos e contra a guerra ao redor dos EUA pediram o fim do apoio militar de Washington a Israel devido ao seu ataque devastador a Gaza, mas essas demandas não foram atendidas nos governos do presidente Donald Trump e do ex-presidente Joe Biden.

O trabalho contratado será realizado em St. Louis e a previsão é de que seja concluído até 31 de dezembro de 2035, informou o Pentágono em comunicado.