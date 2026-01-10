   Compartilhe este texto
Nilton Lins

EUA alertam americanos a deixarem a Venezuela imediatamente

Por Portal Do Holanda

10/01/2026 22h55 — em
Mundo


Foto: Reprodução/Youtube

Diante do agravamento da instabilidade política e do cenário de insegurança na Venezuela, o governo dos Estados Unidos emitiu um novo alerta recomendando que cidadãos americanos deixem o país imediatamente. O comunicado foi divulgado neste sábado (10), mesmo após a retomada de voos internacionais, que, segundo Washington, não diminui os riscos para estrangeiros em território venezuelano.

De acordo com as autoridades norte-americanas, a principal preocupação envolve a atuação de grupos armados conhecidos como “colectivos”. Essas milícias estariam realizando bloqueios em estradas, abordagens a veículos e revistas em pessoas suspeitas de manter ligação com os Estados Unidos, o que eleva o risco de violência, intimidações e detenções arbitrárias.

O alerta orienta ainda que os cidadãos evitem deslocamentos terrestres e redobrem a atenção durante qualquer tentativa de saída do país. O governo dos EUA ressalta que a situação pode se deteriorar rapidamente, exigindo planejamento cuidadoso e monitoramento constante das condições locais.

A Venezuela permanece classificada no Nível 4 de alerta de viagem — o mais alto da escala, que indica “Não viaje”. A avaliação considera ameaças como prisões sem garantias legais, sequestros, criminalidade generalizada, agitação civil e falhas graves no sistema de saúde. Como medida adicional, os Estados Unidos recomendam o cadastro no Programa de Viajantes Inteligentes (STEP), para receber alertas oficiais e facilitar o contato consular em emergências.

