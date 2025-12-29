Ataque dos EUA contra embarcação no Pacífico deixa duas pessoas mortas





Uma ofensiva militar conduzida pelos Estados Unidos no Oceano Pacífico resultou na destruição de uma embarcação e na morte de dois indivíduos nesta segunda-feira (29). A operação, classificada pelo Comando Sul dos EUA como um "ataque cinético letal", foi autorizada diretamente pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, e executada pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear.

Segundo o comunicado oficial divulgado na rede social X, o alvo era um barco operado por grupos enquadrados como Organizações Terroristas Designadas, que navegava em águas internacionais no momento da interceptação. “Em 29 de dezembro, por determinação do secretário de Defesa, Pete Hegseth, a Força-Tarefa Conjunta Southern Spear realizou um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por Organizações Terroristas Designadas em águas internacionais”, diz a publicação do comando.

A ação faz parte da estratégia de segurança da Operação Lança do Sul, uma campanha intensificada sob a administração Trump com o objetivo de desarticular as rotas marítimas do narcotráfico. De acordo com os relatórios militares, não houve registro de feridos entre as tropas americanas envolvidas na missão. O Comando Sul reforçou que a letalidade da intervenção é uma resposta direta à periculosidade das organizações que controlam o fluxo de entorpecentes em direção ao território norte-americano.

Com o desfecho desta última incursão, o balanço de mortos na Operação Lança do Sul subiu para, ao menos, 107 pessoas em incidentes semelhantes envolvendo embarcações suspeitas. O governo dos Estados Unidos mantém a postura de que o uso de força letal em águas internacionais é uma ferramenta necessária para conter o avanço das redes de tráfico.