Omar Aziz dispara contra comentários de Marina Silva sobre a BR-319: "Não é para passear"

Por fim, Omar criticou Marina Silva por usar a "grife Amazônia" para menosprezar a população local, argumentando que as pessoas são as verdadeiras cuidadoras da região. O embate no Senado ressalta as divergências em relação ao desenvolvimento e preservação na Amazônia, sendo um reflexo das complexas dinâmicas políticas que envolvem a região.

Manaus/AM - Em pronunciamento contundente no Senado, Omar Aziz (PSD) criticou a ministra Marina Silva por seu posicionamento em relação à BR-319, rodovia que liga Manaus, capital do Amazonas, a Porto Velho, capital de Rondônia. O senador destacou a importância da infraestrutura viária na região, rebatendo afirmações que considerou desrespeitosas.

