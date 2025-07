Obra para recuperação e pavimentação da estrada Codajás-Anori é retomada

Manaus/AM - A obra de recuperação e pavimentação da estrada Codajás-Anori, no interior do Amazonas, uma das mais importantes vias da região, foi retomada.

Com investimento no valor de R$ 149,72 milhões, o contrato abrange a execução de serviços em toda a estrada, que possui 68,8 quilômetros, além do ramal do Mato Grosso, em Anamã, cuja extensão é de 10 quilômetros, totalizando 78,8 quilômetros de vias contempladas.

Nesta etapa, estão em andamento os serviços de limpeza entre o km 3 e o km 7, no sentido Codajás-Anori, logo na saída da sede do município de Codajás, bem como a regularização de subleito, sub-base e base. Em seguida, será iniciada a aplicação de revestimento asfáltico. E em Anori, estão sendo realizados trabalhos de pavimentação, com lançamento de sub-base.

Situada na região do Rio Negro-Solimões, Codajás conta com uma população de 23.549 moradores, de acordo com dados atualizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao Censo de 2022.