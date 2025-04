Multas falsas deixadas em veículos na Ponta Negra era marketing de empresa

A situação causou um grande transtorno entre os usuários por não entenderem a situação, e alguns procuraram os órgãos competentes. Porém, ao fazerem a leitura do código de pagamento presente no documento, foram direcionados para um vídeo que falava sobre um procedimento gratuito de emagrecimento, de uma empresa de estética.

O caso veio à tona após o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) divulgar um comunicado alertando sobre a inveracidade de uma autuação por infração de trânsito. No documento falso é possível ver a logo do “Detran-AM” e na descrição há uma infração por “estacionar neste lugar por muito tempo”, indicando que o condutor deve pagar uma multa de R$ 180,00.

