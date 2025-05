MPAM emite parecer favorável ao fim da função de carcereiro para policiais civis

Manaus, AM – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), emitiu um parecer favorável ao recurso de apelação do Sindicato dos Escrivães e Investigadores da Polícia Civil do Estado (SINDEIPOL/AM). A decisão, assinada pela Procuradora de Justiça Nilda Silva de Sousa na última segunda-feira (26), recomenda a reforma da sentença inicial que havia negado o pedido do sindicato para o fim da função de carcereiro por policiais civis no Amazonas. Saiba mais em Amazonas Direito.