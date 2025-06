Motociclista morre após ser atingido por carro no Petrópolis

Mãe se desespera ao ver filho após acidente em Manaus pic.twitter.com/qn4a38s3ot — Pipipopo (@Pipipopo465365) June 9, 2025

Manaus/AM - Um motociclista, identificado apenas como Davi, morreu na noite deste domingo (08) após ser arremessado na pista ao ser atingido por um carro, na avenida Benjamin Constant, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima estava trafegando pela via quando o motorista do carro Ônix a atingiu. Com o impacto, Davi foi arremessado e já caiu morto na pista.

A mãe dele foi ao local do acidente, ficou bastante abalada e chorou sobre o corpo do rapaz. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção.

O motorista do carro foi detido para relizar teste do bafômetro e para prestar esclarecimentos sobre o caso no 1º Distrito Integrado de Polícia, onde um Boletim de Ocorrência foi registrado.