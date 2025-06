Guardas Municipais participam de curso tático de Operador Romu em Manaus

Manaus/AM - Os guardas municipais participam, entre os dias 9 e 30 de junho, o 2º Curso Tático de Operador Romu (CTOR), considerado o maior e mais completo curso já promovido pela Guarda Municipal de Manaus.

A capacitação tem como objetivo preparar e formar novos operadores do grupamento Romu (Ronda Ostensiva Municipal), unidade tática especializada da corporação, responsável por atuar em ocorrências de alta complexidade e reforçar o patrulhamento preventivo na capital.



Ao todo, 47 guardas municipais participam desta edição. Antes do início oficial das instruções operacionais, os candidatos passaram no dia 31 de maio por uma instrução administrativa, com foco em ajustes de equipamentos, ordem unida e esclarecimento das últimas dúvidas. Ao longo do curso, os participantes enfrentarão etapas intensas e eliminatórias, que envolvem habilidades físicas, técnicas e psicológicas.



Pela segunda vez, o curso contará com a participação direta de instrutores e apoio técnico de forças táticas de elite, entre elas:Comando de Operações Especiais (COE), Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Choque/Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), 3ª Companhia de Forças Especiais, Divisão de Inteligência e Operações Aéreas (Dioa).



Essa integração inédita visa promover um intercâmbio operacional entre instituições de segurança pública, elevando o nível técnico do curso e ampliando o preparo dos agentes para atuação em ocorrências de alto risco.



O CTOR representa um avanço na estruturação da segurança pública municipal, reafirmando o compromisso da atual gestão em fortalecer a atuação da Guarda Municipal em Manaus.