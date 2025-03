Mocidade de Aparecida encanta público com homenagem à UEA

A Mocidade Independente de Aparecida encantou o público na avenida com o enredo "Lux Sapientiae - UEA, orgulho caboclo", uma homenagem à Universidade do Estado do Amazonas (UEA) que marca o início das comemorações do Jubileu de Prata da instituição. A escola, que busca o tetracampeonato, foi a quinta a desfilar e contagiou a todos com cores vibrantes, fantasias exuberantes e a alegria contagiante de seus brincantes.

O desfile da Mocidade Independente foi dividido em setores que exploraram a temática da UEA e da Amazônia.

Com um desfile impecável e a energia contagiante de seus integrantes, a Mocidade Independente mostrou que está preparada para conquistar o tetracampeonato. A escola aposta na força de seu enredo, na beleza de suas alegorias e na paixão de seus brincantes para levar o título de campeã do carnaval de 2025.

Enredo:

Samba de enredo

Lux Sapientiae - UEA, orgulho caboclo

Compositores: Sidney Myngal, Naian Nascimento, Serginho do Cavaco, Caliormar Brandão, Luciano Canavarro, Paulo Medeiros, Sandro Romero, Davi Menezes e Alan Bayma:

Aparecida canta e vibra

Tem tanta beleza o amor da minha vida (refrão)

O teu encanto reluz no meu cantar

Sou soberana, a dona desse lugar! (refrão)

Onde a natureza se levanta,

Surge a esperançade luz

Neste chão de rios e glórias

Teu legado, tua história,

O caboclo é quem conduz;

Visionário dessa gente, viu a vida melhorar,

O tom da tua beleza, meu espaço, nosso lar;

“Iara”e “curupira”entram nessa festa,

“Saber”que enobrece a floresta (bis)

O teu gigante poder é conseguir preservar

“Castanha”e “açaí”,os“frutos”deste lugar

Matéria-prima que dá água na boca,

A “Universidade”é cabocla (refrão)

Vivendo,quebrando barreiras,

Rompendo fronteiras,

Se abre uma porta

Indústria e meioa mbiente

Em plena harmonia

Quem ama se importa

Sai do interior do meu estado

Ao exterior do meu País;

Nem tudo são flores nessa aquarela

Afano é a mazela, ganância do malfeitor

E pro mal da corrupção,o remédio é educação

É lição do professor

O samba da mocidade

Vem pra avenida ensinar e aprender;

No sambada mocidade A UEA é a luz do saber. (bis)