Vila da Barra entra na Avenida do Samba e debate Angola

Na madrugada deste domingo (2), o Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Vila da Barra, do bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, desfilou na Avenida do Samba com o enredo “Njinga - Rainha de Angola”.

De acordo com historiadores, Njinga Mabnde (ou Ana de Sousa) foi uma rainha do Congo que resistiu por mais de 40 anos à ocupação portuguesa.

Confira o samba-enredo

Compositores: Roney Cruz De Oliveira, Paulino Braga, Pamela Pietra, Rodrigo, Froes, Antonio Silva, David Raik, Marlenilton Marques, Wanderley Freitas e Jorge Varela.

Que samba é esse que mexe com meu coração

Que traz magia da profecia Kimbanda

Jogos de búzios, oráculo vê minha fé, sou njinga, sou kizomba

Sou a vila, sou axé

O Sol que nasce hoje como outrora.

Mãe África, meu chão é de angola.

O grito de liberdade ecoou

De kimbandeiros resistentes ancestrais.

A tempestade o negro tempo virou

O invasor cruzou o mar

A força da cavalaria

Resistiu com muita fé

Cobiça por riqueza

Por matamba lutaria

Njinga é guerreira é coragem!

Salve a rainha! Salve a majestade!

Eparrei oya! Tambores vão rufar

É vento que leva meu povo a lutar

Na toca da onça ninguém me engana!

Cria da vila tem a alma africana

Num canto de paz

Com sua aliança guiou sua nação

No trono de sangue

Deixou seu legado

Sua história não se calará jamais.

Herança de luta, seu nome é sagrado.

Pra cada escravo

Esperança em viver…

Nas águas do kwanza a renascer

Ooo...ooo...

Nascida em matamba iluminada por kimbanda...

Lançaram minha sorte ! Minha fé!