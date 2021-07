Manifestantes lotam Centro de Manaus em novo ato nacional contra Bolsonaro

Manaus/AM - Neste sábado (3), Manaus participa do 3º Ato contra Jair Bolsonaro. Na capital amazonense, cerca de 700 manifestantes se encontraram na Praça da Saudade, no Centro, para mostrar descontentamento com ações do Governo Federal.

Os protestos serão uma sequência aos atos de 29 de maio e 19 de junho, e 360 cidades no Brasil já tinham confirmado que iriam sair às ruas com as palavras de ordem "vacina no braço" e "comida no prato".

Segundo o G1, o encontro, estava marcado para o dia 23 de julho, mas o desgaste do presidente, provocado por denúncias de corrupção e propina na compra de vacinas durante a gestão dele antecipou a mobilização.

O 'Fora Bolsonaro', exige que o presidente pare de fazer cortes na Educação, acelere a vacinação, entre outras decisões que vem deixando eleitores insatisfeitos.