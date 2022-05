Lista com resultado preliminar do concurso da PGE-AM já está disponível; confira

Manaus/AM - A lista com o resultado preliminar das provas do concurso público para provimentos de cargos do quadro de pessoal permanente da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) já está disponível.

As provas aconteceram no dia 17 de abril, quando quase 8 mil candidatos concorreram a uma das 44 vagas ofertadas, sendo 37 para ampla concorrência e sete para Pessoas com Deficiência (PcDs).

A publicação do resultado final está marcada para o dia 1º de julho. Trata-se do 1º concurso público aberto pela PGE-AM, em 50 anos da instituição, para os cargos de atividade meio.

A maior parte das vagas é para o cargo de Analista Procuratorial, com um total de 20 cargos. Na sequência, aparece o cargo de Assistente Procuratorial, com 15 vagas disponibilizadas. Os salários variam de R$ 3,8 mil a R$ 7,3 mil.

Confira o documento abaixo a partir da página 20: