Justiça mantém desconto salarial por dias não trabalhados de professores em greve no Amazonas

Manaus/AM - Em nova decisão, divulgada nesta terça-feira (30), a Justiça do Amazonas manteve a medida do governo de efetuar desconto salarial dos profissionais da educação que estão em greve no estado. A decisão é da desembargadora Joana Meirelles, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que rejeitou pedido do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinteam).

A desembargadora também decidiu bloquear R$ 210 mil da conta do sindicato, atendendo a um pedido do governo. A magistrada acolheu a justificativa de que a greve foi deflagrada de forma ilegal por ter sido aprovada em assembleia com apenas dois mil servidores.

A decisão de Meirelles ainda prevê que seja realizada uma audiência de conciliação entre o governo e o Sinteam no próximo dia 5 de junho, às 13h, na sede do Tribunal de Justiça.