Justiça intima prefeitura por falta de plano para retirada de flutuantes do Tarumã





Manaus/AM - A Justiça do Amazonas intimou a Prefeitura de Manaus, na quinta-feira (28), por não apresentar um plano para retirar os flutuantes do Rio Tarumã-Açu, na margem esquerda do Rio Negro.

A intimação ocorreu após o prazo, estabelecido anteriormente pela Justiça, expirar no dia 22 de agosto. A decisão é do juiz Moacir Pereira Batista, da Vara do Meio Ambiente de Manaus.

O juiz também havia determinado que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) apontasse o nível de contaminação por coliformes fecais no rio, e solicitou um posicionamento do Estado sobre a existência de algum plano de bacia para os rios Tarumã-Açu e Puraquequara.

No dia 12 de agosto, a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas informou à Justiça que iniciou a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica do Tarumã-Açu - documento que é exigido para o processo de retirada dos flutuantes irregulares.