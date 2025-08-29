   Compartilhe este texto

Justiça intima prefeitura por falta de plano para retirada de flutuantes do Tarumã

Por Portal Do Holanda

29/08/2025 21h47 — em
Amazonas


Foto: Divulgação/Secom

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas intimou a Prefeitura de Manaus, na quinta-feira (28), por não apresentar um plano para retirar os flutuantes do Rio Tarumã-Açu, na margem esquerda do Rio Negro. 

A intimação ocorreu após o prazo, estabelecido anteriormente pela Justiça, expirar no dia 22 de agosto. A decisão é do juiz Moacir Pereira Batista, da Vara do Meio Ambiente de Manaus. 

O juiz também havia determinado que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) apontasse o nível de contaminação por coliformes fecais no rio, e solicitou um posicionamento do Estado sobre a existência de algum plano de bacia para os rios Tarumã-Açu e Puraquequara. 

No dia 12 de agosto, a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas informou à Justiça que iniciou a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica do Tarumã-Açu - documento que é exigido para o processo de retirada dos flutuantes irregulares.

Bastidores da Política - Águas de Manaus infiltra-se no jornalismo da TV Amazonas. Resultado: desinformação Bastidores da Política
Águas de Manaus infiltra-se no jornalismo da TV Amazonas. Resultado: desinformação

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

29/08/2025

Justiça manda tirar do ar sites que anunciam venda de pulseiras para o Sou Manaus

Foto: Reprodução

29/08/2025

Criança morre afogada em lago no Iranduba

Foto: Divulgação

29/08/2025

Acusado de encomendar morte de homem por causa de dívida é condenado em Manaus

Foto: Divulgação

29/08/2025

Perícia vai analisar valor da passagem em Manaus; tarifa de R$ 4,50 é mantida para CadÚnico

As capacitações também contemplarão comunidades indígenas e regiões distantes da sede do município - Foto: Divulgação

29/08/2025

Coari recebe Barco-Escola do Senai com 40 cursos para 500 pessoas

Foto: Divulgação

29/08/2025

Hospital busca familiares de paciente que sofreu grave acidente de moto em Manaus

Foto: Reprodução

29/08/2025

Sou Manaus terá roda de samba e pagode no palco Mangueirão Ancestralidade

Foto: Divulgação/IPAAM

29/08/2025

Quatro animais silvestres são resgatados pelo Ipaam em diferentes bairros de Manaus

Foto: Divulgação

29/08/2025

Confira agenda esportiva deste fim de semana em Manaus

Foto: Divulgação

29/08/2025

Manaus divulga lista de pré-aprovados para campanha de vacinação antirrábica

29/08/2025

Águas de Manaus ignora segurança e causa revolta no Japiim

29/08/2025

Crianças são assaltadas por dupla em moto ao sair de escola no Coroado 3; vídeo

Foto: Divulgação

29/08/2025

Guarda Municipal impede venda ilegal de pulseiras do 'Sou Manaus 2025'

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

29/08/2025

Prazo para agendamento da CNH Social no Amazonas vai até 29 de setembro

Zona Franca de Manaus - Foto: Divulgação/Secom-AM

29/08/2025

Suframa aprova R$ 1,25 bilhão em investimentos na Zona Franca de Manaus

Foto: Divulgação

29/08/2025

Ministro Mauro Campbell recebe Comenda de Honra do Colégio de Ouvidores e TRE-AM

29/08/2025

Homens se enfrentam com terçado no centro de Manacapuru; veja vídeo

Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus

29/08/2025

'Sou Manaus 2025' terá ponto exclusivo para táxis e corridas de aplicativo

29/08/2025

Quarta intervenção da Águas de Manaus na mesma rua revolta moradores do Riacho Doce

Foto: Reprodução/LCJ

29/08/2025

Curto-circuito causa incêndio e destruição em casa em Itacoatiara

Matulinho Braz e Jorge Martins foram cassados por abuso de poder político e econômico na eleição de 2024 (Foto: Divulgação)

29/08/2025

Justiça cassa prefeito e vice de Caapiranga por abuso de poder político

Foto: STF

29/08/2025

Julgamento de Bolsonaro: veja quando será e os horários das sessões

29/08/2025

Rebocador naufraga próximo à ponte Rio Negro; veja vídeo

29/08/2025

Moradores bloqueiam avenida no Tarumã após passarem 15 horas sem energia

Manutenção - Foto: Divulgação

29/08/2025

Desligamento programado: sábado terá oito bairros sem energia em Manaus

Foto: Banco de imagens / TJAM

28/08/2025

Idoso é condenado a 139 anos de prisão por estuprar as netas da esposa no Amazonas

Samuel Brito Bentes / Foto: Divulgação

28/08/2025

IML busca família de homem que morreu após ser agredido em Manaus

Foto: Divulgação

28/08/2025

Bibliotecário e mais: Sine Amazonas divulga 126 vagas para esta sexta-feira

Foto: Divulgação

28/08/2025

Aprovados em concurso da Aleam terão que ter dois anos de experiência para assumir cargo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!