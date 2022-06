Itens do Boi Garantido anunciam saída em massa após Festival de Parintins

Manaus/AM - Torcedores do Boi Garantindo foram pegos de surpresa com a saída em massa de alguns itens do bumbá nesta segunda-feira (27), horas antes da apuração do Festival de Parintins, prevista para começar 14h.

O último a se despedir do 'Boi do Povão' foi o levantador de toadas Edilson Santana. “Agradeço toda a nação vermelha e branca por terem me apoiado e por amarem o Garantido sou todo gratidão e estamos sempre juntos”, escreveu nas redes sociais.

Na postagem, o item 2 do bumbá faz um apelo ao presidente do Garantido, Antônio Andrade, e pede a volta do levantador Sebastião Jr, que anunciou a saída no último dia de festival. "A nação necessita do querido @levantadorsebastiaojr e ela o terá. Tenho certeza que vocês se entenderão e darão o melhor pela galera vermelha e branca e pelo Garantido", acrescentou.

No perfil do Instagram do Garantido, os torcedores pedem nos comentários a saída do presidente Antônio Andrade. Na arquibancada do Bumbódromo também houve protestos antes da apresentação do 'boi do povão'.