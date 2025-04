​Inscrições para a 2ª edição do Innovation Day estão abertas em Manaus

Manaus/AM - No próximo dia 16 de maio, a Fecomércio Amazonas irá promover a segunda edição do Innovation Day, evento voltado aos empresários do comércio de bens, serviços e turismo do Amazonas, que irá apresentar ao público as novas tendências, inovações, tecnologias e inteligência artificial para empresas. A programação faz parte da Semana S, evento integrado do Sistema Comércio em todo o Brasil e idealizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Em Manaus, o Innovation Day será realizado no Teatro Manauara, das 13h às 20h, com palestras, exposições, bate-papo e premiações. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site: semana-s.portaldocomercio.org.br .

O presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Amazonas, Aderson Frota, ressalta a importância deste evento para os empresários do segmento. “O Innovation Day é uma oportunidade para que os empresários possam se atualizar, trocar experiências e conhecer soluções inovadoras que podem ser aplicadas em seus negócios. Vivemos um momento em que a tecnologia e a inteligência artificial estão cada vez mais presentes no dia a dia das empresas, e é fundamental que o setor do comércio esteja preparado para acompanhar essas transformações”, destacou.

Programação

A programação terá início às 13h, com a abertura oficial, e às 13h30, a primeira palestra com o tema: “As tendências da IA para o mercado empresarial” ministrada pelo consultor de marketing digital, Luiz Eduardo Leal.

Na sequência, terá início um Talk Oportunidade de Inovação: Da ideia ao Mercado com os convidados: Manuel Cardoso, doutor e especialista em engenharia e eletrônica digital; Sandro Breval, professor, doutor e pesquisador em engenharia de produção; Antonio Azevedo, empresário e embaixador do “Amazônia que eu quero”; e mediação do jornalista Caio Fonseca.

Às 16h, o economista e empreendedor digital Marcus Evangelista sobe ao palco para ministrar a palestra: “Domine as redes sociais e venda mais!”. E às 18h30, será a palestra master com o convidado Danilo Gato com a palestra: “O futuro do varejo e a IA como ferramenta para alavancar negócios”.

Palestrante Nacional

Danilo Gato é um consultor especialista em inteligência artificial generativa com foco em aplicações práticas para o mercado de trabalho e professor de inteligência artificial generativa da FGV.

Desenvolveu diversos projetos, palestras e treinamentos sobre o tema para empresas e profissionais que buscam se adaptar e capacitar para essa nova era da inteligência artificial, além de ser host do podcast Papo de IA (Top 1 do Brasil em tecnologia no Spotify), e possuir certificação AI Executive, emitida pela empresa Pareto.

Possui mais de 600.000 seguidores em suas redes sociais para os quais cria conteúdos diários com novidades, notícias e tutoriais sobre as principais ferramentas de IA generativa do mercado.