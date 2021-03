Incêndio de grandes proporções atinge loja no interior do Amazonas; vídeo https://t.co/ssE9P2lL2R pic.twitter.com/EtFoXin2Mt

O fogo foi controlado com a ajuda de um caminhão pipa da Defesa Civil do município.

Manaus/AM - Uma loja ficou destruída depois de ser 'tomada' pelo fogo em incêndio que ocorreu nesta segunda-feira (29), no município de Benjamin Constant, interior do Amazonas.

