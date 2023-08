Governo e Latam anunciam ampliação de voos para aumentar turismo do Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas, em colaboração com a Latam, anuncia nesta segunda-feira (21), novidades nos voos do Amazonas, para estimular a economia local e expandir a rede de voos, impulsionando, através de incentivos fiscais direcionados às companhias aéreas, o setor turístico regional.

De acordo com o Governo do Amazonas, a política de incentivo foi direcionada para as empresas aéreas que trabalham com transporte de passageiros e cargas no Amazonas, beneficiando não só o estado com a medida, como também a região Norte. A concessão acontece por meio da Lei nº 6.271/23, que fixa em 7% a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sobre os combustíveis de aviação.

Ao conceder esse benefício fiscal, o governo não somente busca aliviar os custos operacionais das empresas aéreas, mas também impulsionar o setor turístico, para tornar o estado um destino atraente para viajantes e turistas.

Uma coletiva de imprensa vai dar mais detalhes sobre a parceria.